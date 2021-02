LIVE Australian Open 2021, risultati 12 febbraio in DIRETTA: Vondrousova, Sabalenka e Muguruza agli ottavi (Di venerdì 12 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 03.56 Arriva la terza qualificata agli ottavi: l’iberica Garbiñe Muguruza Blanco batte la kazaka Zarina Diyas con un duplice 6-1 in meno di un’ora di gioco. 03.02 L’altro match già concluso vede la boema Marketa Vondrousova battere la romena Sorana Cirstea per 6-2 6-4 in poco meno di un’ora e mezza. 03.01 Il primo finale nel singolare femminile vede la bielorussa Aryna Sabalenka superare le statunitense Ann Li per 6-3 6-1 in un’ora di gioco. 03.00 Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE testuale della quinta giornata di incontri degli Australian Open 2021 di tennis. L’avventura a Melbourne continua nei tabelloni di singolare, allineati ora ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA03.56 Arriva la terza qualificata: l’iberica GarbiñeBlanco batte la kazaka Zarina Diyas con un duplice 6-1 in meno di un’ora di gioco. 03.02 L’altro match già concluso vede la boema Marketabattere la romena Sorana Cirstea per 6-2 6-4 in poco meno di un’ora e mezza. 03.01 Il primo finale nel singolare femminile vede la bielorussa Arynasuperare le statunitense Ann Li per 6-3 6-1 in un’ora di gioco. 03.00 Buongiorno e bentrovati allatestuale della quinta giornata di incontri deglidi tennis. L’avventura a Melbourne continua nei tabelloni di singolare, allineati ora ...

zazoomblog : LIVE Australian Open 2021 risultati 12 febbraio in DIRETTA: Vondrousova e Sabalenka le prime agli ottavi -… - zazoomblog : LIVE Errani-Hsieh 4-5 Australian Open 2021 in DIRETTA: contobreak dell’asiatica! L’azzurra serve per restare nel se… - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Tutti i risultati in tempo reale dei primi match del terzo turno - zazoomblog : LIVE Errani-Hsieh 3-2 Australian Open 2021 in DIRETTA: sorpasso dell’azzurra con un nuovo break - #Errani-Hsieh… - zazoomblog : LIVE Errani-Hsieh 1-2 Australian Open 2021 in DIRETTA: controbreak dell’asiatica in avvio! - #Errani-Hsieh… -