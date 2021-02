'I vaccini non possono causare il Covid'. Lo scrive l'Istituto Superiore di Sanità (Di venerdì 12 febbraio 2021) La precisazione è d'obbligo: i non possono causare - 19. Lo scrivono i ricercatori dell'Istituto Superiore di Sanità, sul sito dell'Istituto nella sezione dedicata alle . 'I vaccini ora in uso (Pfizer ... Leggi su leggo (Di venerdì 12 febbraio 2021) La precisazione è d'obbligo: i non- 19. Lo scrivono i ricercatori dell'di, sul sito dell'nella sezione dedicata alle . 'Iora in uso (Pfizer ...

RobertoBurioni : USA: 2 milioni di vaccinati al giorno e 200milioni di vaccini a mRNA in più acquistati. Due cose sono evidenti: T… - Rinaldi_euro : Marco Zanni: sui vaccini la Commissione non sa fare un contratto serio, ne avremo 90 miliardi di danni - fattoquotidiano : #vaccini: l'Europa loda l'esempio Italia. Ma non era un fallimento? Sul Fatto di domani tutto quello che i giornali… - ItaliaViva : RT @MassimoUngaro: La pandemia #Covid19,nonostante gli sforzi enormi del personale sanitario e dei ricercatori con i vaccini, non è sconfit… - micksal : RT @aledenicola: Se Zaia riesce ad acquistare centinaia di migliaia di vaccini per il Veneto, sicuri e da venditori attendibili, per di più… -