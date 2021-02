Fernando Alonso rassicura tutti: “Sto bene, non vedo l’ora di dare il via al 2021” (Di venerdì 12 febbraio 2021) Fernando Alonso rassicura tutti dopo l’incidente di ieri. Il pilota spagnolo, di ritorno in F1 quest’anno a 15 anni di distanza dal suo secondo e ultimo titolo mondiale piloti, utilizza Twitter per fare in modo che nessuno sia particolarmente preoccupato. Queste le parole del pilota asturiano: “Grazie per tutti i vostri pensieri. Sto bene e non vedo l’ora di dare il via al 2021. Andiamo“. E tanto basta per scatenare il sollievo di tutti. Alonso, va ricordato, aveva riportato una piccola frattura della mandibola in un incidente in bici vicino Lugano, in Svizzera. Thanks for all your wishes, I’m ok and looking forward to getting 2021 underway. Let’s gooooooooooooooo — ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 febbraio 2021)dopo l’incidente di ieri. Il pilota spagnolo, di ritorno in F1 quest’anno a 15 anni di distanza dal suo secondo e ultimo titolo mondiale piloti, utilizza Twitter per fare in modo che nessuno sia particolarmente preoccupato. Queste le parole del pilota asturiano: “Grazie peri vostri pensieri. Stoe nondiil via al. Andiamo“. E tanto basta per scatenare il sollievo di, va ricordato, aveva riportato una piccola frattura della mandibola in un incidente in bici vicino Lugano, in Svizzera. Thanks for all your wishes, I’m ok and looking forward to gettingunderway. Let’s gooooooooooooooo — ...

