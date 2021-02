Discesa uomini | modificato il tracciato dopo la protesta degli atleti

UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #Mondiali di #Cortina: Discesa uomini, #Waldner rassicura gli atleti: 'Domani pista più veloce' #Cortina2021 #MondialiSci… - Gazzetta_it : #Mondiali di #Cortina: Discesa uomini, #Waldner rassicura gli atleti: 'Domani pista più veloce' #Cortina2021… - azzurro_di_sci : RT @Fantaski_it: Cortina 2021: polemiche sulla tracciatura della discesa uomini #fisalpine - giornaleradiofm : Cortina: 1/a prova discesa con polemiche su tracciatura: (ANSA) - CORTINA D'AMPEZZO (BELLUNO), 12 FEB - La prima de… - Fantaski_it : Cortina 2021: polemiche sulla tracciatura della discesa uomini #fisalpine -

Ultime Notizie dalla rete : Discesa uomini

La Gazzetta dello Sport

Tappa caratterizzata da una fuga composta da cinque: tra questi si è messo in luce anche ... Conca viene ripreso dal gruppo che rischia di frazionarsi nuovamente ina causa della forte ...Cortina, 12 febbraio - Sarà modificata la tracciatura dellaliberadopo le proteste di vari atleti, tra i quali l'azzurro Dominik Paris, Saranno messe alcune porte "più aperte" e dunque più veloci e meno angolate, in particolare prima dell'...Cortina, 12 febbraio - Sarà modificata la tracciatura della discesa libera uomini dopo le proteste di vari atleti, tra i quali l'azzurro Dominik Paris, Saranno messe alcune porte «più aperte» e dunque ...La ticinese ha preceduto tre austriache. Michelle Gisin, alla ricerca di un posto in squadra, ha fatto segnare un buon ottavo posto ...