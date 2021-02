Coronavirus, un caso su cinque in Italia è dovuto alla variante inglese (Di venerdì 12 febbraio 2021) Dei contagi quotidiani di Coronavirus in Italia, il 17,8% è ascrivibile alla «variante inglese». Si tratta di circa 1 paziente su 5. Questo il risultato dell’analisi dei dati inviati ieri, 11 febbraio, al ministero della Salute e all’Istituto superiore di sanità (Iss) da parte delle Regioni che tra il 3 e il 4 febbraio hanno effettuato un controllo straordinario su 3.600 casi positivi per 852 campioni in totale. I dati raccolti nello studio restano preoccupanti vista la più alta contagiosità della cosiddetta variante inglese a cui però non dovrebbe corrispondere una mortalità più elevata. Le differenze tra regioni Il numero di casi però non sarebbe distribuito in modo uniforme in tutte le regioni d’Italia. La variante infatti ... Leggi su open.online (Di venerdì 12 febbraio 2021) Dei contagi quotidiani diin, il 17,8% è ascrivibile». Si tratta di circa 1 paziente su 5. Questo il risultato dell’analisi dei dati inviati ieri, 11 febbraio, al ministero della Salute e all’Istituto superiore di sanità (Iss) da parte delle Regioni che tra il 3 e il 4 febbraio hanno effettuato un controllo straordinario su 3.600 casi positivi per 852 campioni in totale. I dati raccolti nello studio restano preoccupanti vista la più alta contagiosità della cosiddettaa cui però non dovrebbe corrispondere una mortalità più elevata. Le differenze tra regioni Il numero di casi però non sarebbe distribuito in modo uniforme in tutte le regioni d’. Lainfatti ...

