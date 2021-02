Come Facebook è riuscito a rimuovere il 97% dei contenuti d’odio (Di venerdì 12 febbraio 2021) Il 97% dei contenuti di incitamento all’odio rimossi da Facebook grazie all’intelligenza artificiale. Sono stati individuati prima che qualsiasi utente li segnalasse. La percentuale è davvero alta: basti pensare che nel trimestre precedente era al 94%, alla fine del 2019 si attestava all’80,5%, mentre nel 2017 era soltanto al 24%, ma erano forse altri tempi. È uno dei tanti dati che emerge dal report periodico sull’applicazione degli standard della community che mostra Come la società ha affrontato questo tipo di contenuti. LEGGI ANCHE –> Sul social network sarà «più difficile trovare account di ricerca che sconsigliano alla persone di farsi vaccinare» Dall’analisi emergono altri dati particolarmente interessanti. In particolare, riguardo altri due argomenti sensibili quali il bullismo e le molestie sessuali, ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 12 febbraio 2021) Il 97% deidi incitamento all’odio rimossi dagrazie all’intelligenza artificiale. Sono stati individuati prima che qualsiasi utente li segnalasse. La percentuale è davvero alta: basti pensare che nel trimestre precedente era al 94%, alla fine del 2019 si attestava all’80,5%, mentre nel 2017 era soltanto al 24%, ma erano forse altri tempi. È uno dei tanti dati che emerge dal report periodico sull’applicazione degli standard della community che mostrala società ha affrontato questo tipo di. LEGGI ANCHE –> Sul social network sarà «più difficile trovare account di ricerca che sconsigliano alla persone di farsi vaccinare» Dall’analisi emergono altri dati particolarmente interessanti. In particolare, riguardo altri due argomenti sensibili quali il bullismo e le molestie sessuali, ...

