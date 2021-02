Century: Age of Ashes ha una data di uscita in accesso anticipato. In arrivo la nuova closed beta (Di venerdì 12 febbraio 2021) Dopo un weekend di test di grande successo, gli sviluppatori di Century: Age of Ashes hanno annunciato le date della seconda closed beta , molto più grande e più lunga rispetto alla prima. La prossima closed beta, in programma dal 12 al 21 marzo, è stata aggiornata utilizzando il feedback della community e include nuove modalità di matchmaking e di gameplay, controlli migliorati e un sistema di volo libero per consentire ai nuovi giocatori di esercitarsi contro il computer. I progressi dei giocatori nella prima closed beta sono stati ripristinati, ma tutta l'esperienza, la valuta guadagnata e gli oggetti sbloccabili acquisiti durante la seconda closed beta passeranno all'accesso ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 12 febbraio 2021) Dopo un weekend di test di grande successo, gli sviluppatori di: Age ofhanno annunciato le date della seconda, molto più grande e più lunga rispetto alla prima. La prossima, in programma dal 12 al 21 marzo, è stata aggiornata utilizzando il feedback della community e include nuove modalità di matchmaking e di gameplay, controlli migliorati e un sistema di volo libero per consentire ai nuovi giocatori di esercitarsi contro il computer. I progressi dei giocatori nella primasono stati ripristinati, ma tutta l'esperienza, la valuta guadagnata e gli oggetti sbloccabili acquisiti durante la secondapasseranno all'...

Eurogamer_it : #CenturyAgeofAshes, le date dell'early access e della nuova closed beta. - TWGEEKIT : Annunciate nuove date per la beta chiusa e accesso anticipato per Century: Age of Ashes insieme a nuove modalità di… -