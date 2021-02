Brunetta torna al Pubblico impiego. La prima volta fu una battaglia (Di venerdì 12 febbraio 2021) I “dipendenti fannulloni vanno semplicemente licenziati”. Non può non tornare alla memoria questa frase pronunciata nel 2008 da Renato Brunetta, allora ministro dell’Innovazione e della Funzione Pubblica ed oggi ministro della Pubblica amministrazione. Il responsabile economico Forza Italia, parlamentare europeo dal 1999 e deputato dal 2008, professore di economia del lavoro, torna a palazzo Vidoni dopo 13 anni. Del premier Draghi ha detto di conoscerlo da una vita: quando era governatore di Banca d`Italia, lo vedeva tutti i mesi “per ragionare dello stato di salute del Paese”. “Nel governo - ha detto in un’intervista - dovrà esserci ìl meglio del meglio: grandi manager, grandi scienziati e il Veneto ne è pieno, mi aspetto abbia una congrua rappresentanza. Draghi poi in fin dei conti è veneto”. Nato a Venezia, dove si è candidato ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 12 febbraio 2021) I “dipendenti fannulloni vanno semplicemente licenziati”. Non può nonre alla memoria questa frase pronunciata nel 2008 da Renato, allora ministro dell’Innovazione e della Funzione Pubblica ed oggi ministro della Pubblica amministrazione. Il responsabile economico Forza Italia, parlamentare europeo dal 1999 e deputato dal 2008, professore di economia del lavoro,a palazzo Vidoni dopo 13 anni. Del premier Draghi ha detto di conoscerlo da una vita: quando era governatore di Banca d`Italia, lo vedeva tutti i mesi “per ragionare dello stato di salute del Paese”. “Nel governo - ha detto in un’intervista - dovrà esserci ìl meglio del meglio: grandi manager, grandi scienziati e il Veneto ne è pieno, mi aspetto abbia una congrua rappresentanza. Draghi poi in fin dei conti è veneto”. Nato a Venezia, dove si è candidato ...

ilfoglio_it : E' la vera sorpresa di governo. Torna alla Pubblica Amministrazione dove si rese protagonista per la sua crociata.… - lollaluana : RT @xsheeranscarss: L'Italia che torna al 2009 con il trio Brunetta, Gelmini e Carfagna #GovernoDraghi - AdLimen : @megasabgio @sempreciro Era solo per precisare che se torna una vecchia gloria non vuol dire che è una cosa negativ… - SansaGioia : RT @xsheeranscarss: L'Italia che torna al 2009 con il trio Brunetta, Gelmini e Carfagna #GovernoDraghi - vera92 : RT @xsheeranscarss: L'Italia che torna al 2009 con il trio Brunetta, Gelmini e Carfagna #GovernoDraghi -