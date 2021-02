Australian Open 2021: Matteo Berrettini e Fabio Fognini, missione ottavi di finale con Khachanov e de Minaur (Di venerdì 12 febbraio 2021) Matteo Berrettini e Fabio Fognini si giocano l’accesso agli ottavi di finale degli Australian Open 2021 nella mattina italiana di domani. Il romano, numero 10 del mondo, sfiderà il russo Karen Khachanov non prima delle 7:00, come ultimo match sulla John Cain Arena, mentre il ligure, che è al 17° posto del ranking ATP, avrà di fronte l’Australiano Alex de Minaur, rimasto solo dopo l’uscita di scena di Nick Kyrgios, nella sfida che chiude il programma della Margaret Court Arena, dunque in piena mattina dalle nostre parti. Berrettini ha un bilancio positivo con il suo avversario: 3-0, anche se ci tiene a ricordare che, benché Khachanov non lo ricordi, il ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 febbraio 2021)si giocano l’accesso aglidideglinella mattina italiana di domani. Il romano, numero 10 del mondo, sfiderà il russo Karennon prima delle 7:00, come ultimo match sulla John Cain Arena, mentre il ligure, che è al 17° posto del ranking ATP, avrà di fronte l’o Alex de, rimasto solo dopo l’uscita di scena di Nick Kyrgios, nella sfida che chiude il programma della Margaret Court Arena, dunque in piena mattina dalle nostre parti.ha un bilancio positivo con il suo avversario: 3-0, anche se ci tiene a ricordare che, benchénon lo ricordi, il ...

