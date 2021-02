Arte | ' Warrior' di Basquiat all' asta con prezzo record per ' graffito' | stima di 41 mln dollari

(Di venerdì 12 febbraio 2021) New York, 12 feb. - (Adnkronos) - Uno dei quadri simbolo di Jean-Michel(1960-1988), pioniere del graffitismo americano, andrà all'da Christie's ad Hong Kong il prossimo 23 marzo con l'obiettivo di conquistare il nuovoper l'opera del primo e più famoso 'writer metropolitano' capace di conquistare le più importanti gallerie d'del mondo. Si tratta di "", capolavoro che rappresenta l'apice della produzione creativa di, sarà offerto con unadi 31-41.000.000 di. "", spiega un comunicato di Christie's, è l'opera d'occidentale più costosa mai offerta in un'in Asia. Dipinto nel 1982, all'apice della sua potenza artistica, il "Guerriero" ...

