Voglio essere Wonder Woman 2021, con un fisico da pin up! (Di giovedì 11 febbraio 2021) Ha sbancato ai botteghini pure in situazione di lockdown per i cinema, ma io l'ho visto e Voglio essere così! Per chi non se lo vuole perdere dal 12 febbraio sarà sulla piattaforma Infinity Wonder Woman 1984! Ma come posso essere, o anche solo apparire, Wonder Woman? Dove trovo i super poteri? In realtà, anche con le palestre chiuse, ho bisogno di allenarmi, ma come sappiamo questa chiusura ci deprime fortemente e la prima cosa che facciamo è quella di trascurarci. Confesso, anche l'home fitness l'ho un po' abbandonato. Ma non posso davvero vedermi con una tuta qualsiasi addosso, così mi deprimo ancora di più! Come posso fare per sfoggiare un fisico scultoreo? Come fanno le "palestrate" ad esaltare le loro virtù? E' possibile apparire con "tutto al ...

