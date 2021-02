Via alla vaccinazione con AstraZeneca, in 15 centri in Toscana. Ecco dove (Di giovedì 11 febbraio 2021) Al momento sono state consegnate 6.900 dosi all'Asl Toscana Centro, 3.400 alla Toscana Sud Est e 5.100 alla Toscana Nord Ovest Leggi su iltirreno.gelocal (Di giovedì 11 febbraio 2021) Al momento sono state consegnate 6.900 dosi all'AslCentro, 3.400Sud Est e 5.100Nord Ovest

petergomezblog : Consultazioni, diretta – Wwf dopo l’incontro con Draghi: “Ci sarà un ministero della transizione ecologica”. M5s at… - Agenzia_Ansa : #Terremoto 7.7 in Nuova Caledonia e Loyauté, confermato tsunami. Avviso della Nuova Zelanda alla popolazione: 'via… - virginiaraggi : Guardate la pista ciclabile di via Cristoforo Colombo: collega il centro di Roma alla zona sud della nostra città.… - carlucci_cc : RT @Herbert403: Beppe Grillo stila i 17 obiettivi del M5s: dal salario minimo alla patrimoniale, dalla legge sul conflitto d’interessi al r… - BramucciMatteo : RT @quattroruote: Inizia il conto alla rovescia per il via della #ExtremeE. Si comincia il 3 e 4 aprile in Arabia Saudita --> -