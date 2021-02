Simone Di Matteo e "L'amore dietro ogni cosa": un libro che diventa un concept album da primato mondiale (Di giovedì 11 febbraio 2021) È fissata per il 12 febbraio la release del primo singolo che anticiperà l'intero l'album per l'etichetta New Music International. “Anne”, questo il titolo del brano, racconta la storia di una donna insicura e dalle infinite maschere, impegnata nella ricerca spasmodica di un amore che non riesce a trovare. Il disco è un grande contenitore di frammenti, le sonorità spaziano dalle sfumature rock, all'indie pop per arrivare ad abbracciare il puro cantautorato. Un progetto ambizioso e di elevato spessore artistico interpretato dal cantante Andrea Crimi. È la prima volta infatti che da un'opera letteraria nasce un album che l'abbraccia completamente, ripercorrendo in maniera fedele le trame del testo. Stiamo parlando del libro L'amore dietro ogni cosa ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 11 febbraio 2021) È fissata per il 12 febbraio la release del primo singolo che anticiperà l'intero l'per l'etichetta New Music International. “Anne”, questo il titolo del brano, racconta la storia di una donna insicura e dalle infinite maschere, impegnata nella ricerca spasmodica di unche non riesce a trovare. Il disco è un grande contenitore di frammenti, le sonorità spaziano dalle sfumature rock, all'indie pop per arrivare ad abbracciare il puro cantautorato. Un progetto ambizioso e di elevato spessore artistico interpretato dal cantante Andrea Crimi. È la prima volta infatti che da un'opera letteraria nasce unche l'abbraccia completamente, ripercorrendo in maniera fedele le trame del testo. Stiamo parlando delL'...

