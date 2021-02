Marracash e quel disturbo bipolare con il quale condivide la sua vita

(Di giovedì 11 febbraio 2021) , all’inizio preso per gioco e poi affrontato seriamente.circa due anni fa è stato ospite di ‘L’assedio’, programma condotto da Daria Bignardi. Il ‘King’ ha raccontato di sé ed ha svelato un particolare sulla suaprivata che nessuno conosceva.soffre di un, divenuto poi uno dei temi più ricorrenti nei suoi brani. Furono queste le sue parole all’ex direttrice di Rai3: “È trendy dire io sono, in realtà io mi sono accorto di esserlo veramente. È una cosa che prima mi dicevano le mie fidanzate, la gente che aveva a che fare con me. Poi ho avuto una conferma dopo King del Rap perché avevo avuto un momento di euforia estrema in cui non riuscivo più a dormire, stavo a mille“.dopo l’episodio decise di ...

M3LTINPOT : vorrei urlare tutta crudelia- i nervi di marracash ogni secondo della mia vita soprattutto oggi che è una data impo… -

Ultime Notizie dalla rete : Marracash quel

Metropolitan Magazine Italia

A 19 anni l'hip hop era tutto per me, sono cresciuto ascoltando, Emis Killa, Guè Pequeno. ... il mio modo di cantare l'amore, o dovrei dire l'ammore, vengano da quelle radici, dasangue, ...Invece, perche riguarda i cuochi, sappiate che sono loro a venire da me per imparare a ... Ospiti della prima puntata di Lui è peggio di me , giovedì 4 febbraio, sono, Kasia Smutniak, ...Marracash soffre di un disturbo bipolare, divenuto poi uno dei temi più ricorrenti nei suoi brani. Ecco le sue parole all’ex direttrice di Rai3 ...In occasione del debutto del programma “Lui è peggio di me”, condotto da Giorgio Panariello e Marco Giallini, Marracash si lascia andare a confidenze su Instagram. Stasera an ...