LIVE Australian Open 2021, risultati 11 febbraio in DIRETTA: Matteo Berrettini e Fabio Fognini vanno al terzo turno (Di giovedì 11 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.31 Al momento si gioca solo sui campi dotati di tetto. Piove e restano da completare tre match del tabellone maschile ed uno di quello femminile. 11.11 Fabio Fognini supera Salvatore Caruso con il punteggio di 4-6 6-2 2-6 6-3 7-6 14-12, dopo una lotta lunga tre ore e 47 minuti. Al terzo turno il ligure, numero 16, sfiderà l’Australiano Alex de Minaur, numero 21 del seeding. 10.40 La francese Kristina Mladenovic supera la nipponica Nao Hibino per 7-5 6-1. 09.50 Fabio Fognino vince il quarto set per 6-3 contro Salvatore Caruso: si va al quinto! 09.15 Nel tabellone femminile la slovena Kaja Juvan batte l’egiziana Mayar Sherif per 3-6 7-6 6-3. Intanto Salvatore Caruso ha vinto il terzo set ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.31 Al momento si gioca solo sui campi dotati di tetto. Piove e restano da completare tre match del tabellone maschile ed uno di quello femminile. 11.11supera Salvatore Caruso con il punteggio di 4-6 6-2 2-6 6-3 7-6 14-12, dopo una lotta lunga tre ore e 47 minuti. Alil ligure, numero 16, sfiderà l’o Alex de Minaur, numero 21 del seeding. 10.40 La francese Kristina Mladenovic supera la nipponica Nao Hibino per 7-5 6-1. 09.50Fognino vince il quarto set per 6-3 contro Salvatore Caruso: si va al quinto! 09.15 Nel tabellone femminile la slovena Kaja Juvan batte l’egiziana Mayar Sherif per 3-6 7-6 6-3. Intanto Salvatore Caruso ha vinto ilset ...

