Lite Agnelli-Conte, non è ancora finita: adesso indaga la Procura (Di giovedì 11 febbraio 2021) Il giudice sportivo ha deciso di non prendere provvedimenti sulla Lite tra Andrea Agnelli ed Antonio Conte. L'episodio si è verificato in occasione della partita di semifinale di Coppa Italia tra Juventus e Inter, la sfida si è conclusa sul risultato di 0-0 e il punteggio ha permesso alla squadra di Andrea Pirlo di staccare il pass per la finale dopo la vittoria della gara d'andata. Non sono mancati i momenti di grande tensione, nel mirino è finito il gesto del dito medio di Conte e la risposta di Agnelli con il duro sfogo e le parole pesanti rivolte probabilmente nei confronti del tecnico nerazzurro. Anche le dichiarazioni post-partita hanno accesso il confronto. Lite Agnelli-Conte, indaga la Procura

