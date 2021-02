GF Vip | lo sfogo di Pierpaolo su Giulia | “Fuori a livello estetico non ti avrei colpito”

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Complice la stanchezza dovuta al prolungamento di questa edizione del GF Vip, non mancano affatto le discussioni. Turbolenta è infatti la storia traPretelli eSalemi, nata all’interno della casa. I due si sono spesso scontrati e ultimamente l’ex velino ha manifestato alcuni dubbi sull’influencer. “non ti” L'articolo

Dichiarazioni che hanno spiazzato tutti e che siamo sicuri Alfonso Signorini riprenderà nella prossima diretta del Gf. Leggi anche Lodel fratello di Pierpaolo Pretelli su Elisabetta ...Mentre al Gfsi consuma il dramma amoroso dei Prelemi , Giulio Pretelli torna a parlare di Elisabetta a Casa Chi. Il fratello di Pierpaolo , infatti, ci tiene a mettere in chiaro una volta per ...Complice la stanchezza dovuta al prolungamento di questa edizione del GF Vip, non mancano affatto le discussioni. Turbolenta è infatti la storia tra ...Giulio Pretelli confessa perché la sua famiglia preferiva Elisabetta Gregoraci a Giulia Salemi, durante le prime settimane del nuovo fidanzamento di Pierpaolo Pretelli.