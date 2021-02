GF | Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli | le inaspettate confessioni sul loro rapporto

(Di giovedì 11 febbraio 2021) GF,sono gli ex gieffini: nella Casa di Cinecittà è nato ilamore, a Tv Sorrisi e Canzoni hanno fatto alcunesono la coppia nata sotto le luci dei riflettori del Grande Fratello. Hanno partecipato all’edizione del 2004: ilamore è nato nella L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

zazoomblog : Katia Pedrotti il VIDEO illumina il web: allenamento “particolare” e gambe meravigliose - #Katia #Pedrotti #VIDEO… -

Ultime Notizie dalla rete : Katia Pedrotti

SoloGossip.it

, poco fa, ha condiviso un video molto particolare su Instagram: la nativa di Milano cambia ben 7 outfit. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@..., l'influencer si cimenta in un primo piano d'altri tempi: labbra rosso fuoco e sguardo accattivante. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@misskatia) ...GF, Katia e Ascanio sono gli ex gieffini: nella Casa di Cinecittà è nato il loro amore, hanno fatto alcune confessioni a sorpresa ...Vi ricordate come nacque la loro storia? Ascanio era pazzo di lei già dentro la Casa, nella quarta edizione del Grande Fratello e il suo sentimento era, continuamente, criticato ...