Facebook da record, ma Biden è un problema (Di giovedì 11 febbraio 2021) Tanto ricco, quanto odiato. Forse perfino più ricco che odiato. Facebook nell’anno più buio dal punto di vista della reputazione dopo il 2018, quando Mark Zuckerberg fu travolto dallo scandalo di Cambridge Analytica, chiude con un record di profitti. La pubblicità negativa del #banTrump, la presenza degli estremisti legati alla teoria cospirazionista QAnon, il flusso di fakenews inarrestabile, nulla di tutto ciò ha impedito alla piattaforma di chiudere l’anno in positivo battendo perfino le stime di Wall Street. Le entrate del social network sono aumentate del 53%. I numeri di bilancio pubblicati alla fine dell’anno raccontano di quanto Facebook, Messenger, Whatsapp e Instagram siano insieme una macchina da soldi. Ma oggi che Trump è andato via con l’account bloccato, c’è un nuovo capitolo tutto da scrivere per il futuro di ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 11 febbraio 2021) Tanto ricco, quanto odiato. Forse perfino più ricco che odiato.nell’anno più buio dal punto di vista della reputazione dopo il 2018, quando Mark Zuckerberg fu travolto dallo scandalo di Cambridge Analytica, chiude con undi profitti. La pubblicità negativa del #banTrump, la presenza degli estremisti legati alla teoria cospirazionista QAnon, il flusso di fakenews inarrestabile, nulla di tutto ciò ha impedito alla piattaforma di chiudere l’anno in positivo battendo perfino le stime di Wall Street. Le entrate del social network sono aumentate del 53%. I numeri di bilancio pubblicati alla fine dell’anno raccontano di quanto, Messenger, Whatsapp e Instagram siano insieme una macchina da soldi. Ma oggi che Trump è andato via con l’account bloccato, c’è un nuovo capitolo tutto da scrivere per il futuro di ...

LinaVadal : RT @SaluteLazio: #CORONAVIRUS: UNITA’ CRISI LAZIO, ‘OGGI NEL LAZIO RECORD DI VACCINATI OLTRE 9 MILA’ OVER 80 NESSUNA ASSENZA E SOMMINISTRAT… - AslRoma5 : RT @SaluteLazio: #CORONAVIRUS: UNITA’ CRISI LAZIO, ‘OGGI NEL LAZIO RECORD DI VACCINATI OLTRE 9 MILA’ OVER 80 NESSUNA ASSENZA E SOMMINISTRAT… - Lola_Zam : RT @SaluteLazio: #CORONAVIRUS: UNITA’ CRISI LAZIO, ‘OGGI NEL LAZIO RECORD DI VACCINATI OLTRE 9 MILA’ OVER 80 NESSUNA ASSENZA E SOMMINISTRAT… - alinatede : RT @SaluteLazio: #CORONAVIRUS: UNITA’ CRISI LAZIO, ‘OGGI NEL LAZIO RECORD DI VACCINATI OLTRE 9 MILA’ OVER 80 NESSUNA ASSENZA E SOMMINISTRAT… - Nelidarojasb3 : RT @VerreLuciano: >>> AUGURI CAMPIONE! <<< CRISTIANO RONALDO COMPIE OGGI 36 ANNI. NATO IL 5 FEBBRAIO 1985 FESTEGGIA POCHI GIORNI DOPO… -