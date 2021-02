Draghi: partirà dai vaccini per risollevare l'economia (Di giovedì 11 febbraio 2021) La politica romana deve tener presente la reazione emotiva degli Italiani all'arrivo di Mario Draghi: se è vero che i molto giovani e gli anziani lo conoscono poco, è vero che la parte produttiva del Paese sa bene chi sia e quanto vasti siano il suo prestigio e il suo perimetro. Imprenditori, manager e professionisti associano Draghi a speranza, riscatto e al contrario dell'incompiutezza e dell'incapacità dei politici italiani. Draghi ha fatto bene alla Banca centrale europea, invece governi e Parlamenti hanno fatto male a Roma. Questa convinzione è molto diffusa e quattro passi nei magazzini e nelle mense delle fabbriche e degli uffici del profondo Nord Est lo confermano immediatamente. Lungo le direttive ad alta intensità industriale, da Milano a Trieste e dal Brennero in giù fino alle Marche, lo sfinimento delle risorse e della ... Leggi su panorama (Di giovedì 11 febbraio 2021) La politica romana deve tener presente la reazione emotiva degli Italiani all'arrivo di Mario: se è vero che i molto giovani e gli anziani lo conoscono poco, è vero che la parte produttiva del Paese sa bene chi sia e quanto vasti siano il suo prestigio e il suo perimetro. Imprenditori, manager e professionisti associanoa speranza, riscatto e al contrario dell'incompiutezza e dell'incapacità dei politici italiani.ha fatto bene alla Banca centrale europea, invece governi e Parlamenti hanno fatto male a Roma. Questa convinzione è molto diffusa e quattro passi nei magazzini e nelle mense delle fabbriche e degli uffici del profondo Nord Est lo confermano immediatamente. Lungo le direttive ad alta intensità industriale, da Milano a Trieste e dal Brennero in giù fino alle Marche, lo sfinimento delle risorse e della ...

