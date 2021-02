Coyote | arrivano dei miglioramenti al servizio

Leggi su tuttotek

(Di giovedì 11 febbraio 2021), nonostante il delicato momento che stiamo ancora passando, annuncia interessanti novità sulla mobilità L’anno scorso in questo stesso periodoaugurava un buon anno, un 2020 che è stato difficile e sofferto, che ha chiuso l’Italia intera in casa per due lunghi mesi costringendola ad affrontare una crisi economica e sociale mai vista prima. La pandemia ha fortemente colpito anche la mobilità, maha reagito migliorando il propriofornendo nuove allerte che hanno aiutato l’automobilista a guidare sempre più in sicurezza. L’anno si è aperto con l’inizio della diffusione del virus e l’Italia si è chiusa in un lockdown generale;ha promosso, insieme ad altri enti e aziende, il messaggio #iorestoacasa, comportamento fondamentale da tenere per frenare la corsa del virus. ...