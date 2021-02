Confindustria Caserta, Schiavone presenta squadra e programma (Di giovedì 11 febbraio 2021) Innovazione, condivisione e rinascita. Sono queste alcune parole chiave del programma relativo al quadriennio 2021-2025 presentato oggi pomeriggio al Consiglio Generale dal Presidente designato di Confindustria Caserta, Beniamino Schiavone. Oltre al programma, Schiavone ha reso nota anche la squadra che lo accompagnerà nel prossimo biennio alla guida dell’Unione degli Industriali della provincia di Caserta. Vicepresidente vicario sarà Clelia Crisci, presidente e CEO di Lapo Compound, che avrà anche la delega alle Politiche Industriali. Gli altri cinque vicepresidenti saranno Adolfo Bottazzo, amministratore e direttore generale della Yma (con delega alla Cultura d’Impresa), Luigi Della Gatta, dell’omonimo gruppo operante nel settore ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 11 febbraio 2021) Innovazione, condivisione e rinascita. Sono queste alcune parole chiave delrelativo al quadriennio 2021-2025to oggi pomeriggio al Consiglio Generale dal Presidente designato di, Beniamino. Oltre alha reso nota anche lache lo accompagnerà nel prossimo biennio alla guida dell’Unione degli Industriali della provincia di. Vicepresidente vicario sarà Clelia Crisci, presidente e CEO di Lapo Compound, che avrà anche la delega alle Politiche Industriali. Gli altri cinque vicepresidenti saranno Adolfo Bottazzo, amministratore e direttore generale della Yma (con delega alla Cultura d’Impresa), Luigi Della Gatta, dell’omonimo gruppo operante nel settore ...

