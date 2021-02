Brescia, Caffaro: dirigenti dal gip. "Non siamo inquinatori di mestiere" (Di giovedì 11 febbraio 2021) Brescia, 11 febbraio 2021 - Faccia a faccia oggi tra i dirigenti di Caffaro Brescia srl e il gip Alessandra Sabatucci, che da martedì ha messo la vecchia azienda chimica di via Milano sotto sequestro ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 11 febbraio 2021), 11 febbraio 2021 - Faccia a faccia oggi tra idisrl e il gip Alessandra Sabatucci, che da martedì ha messo la vecchia azienda chimica di via Milano sotto sequestro ...

petergomezblog : Brescia, inchiesta per disastro ambientale: sequestrata l’azienda Caffaro. Cromo e mercurio sopra parametri di legge - SergioCosta_min : Due anni fa incontrai comitati e cittadini di #Brescia che chiedevano attenzione in relazione alla #Caffaro. Abbiam… - vilmamoronese : Il sequestro della #Caffaro apre un nuovo capitolo per la città di Brescia grazie alla Procura, all'attenzione di… - qn_giorno : #Brescia, Caffaro: dirigenti dal gip. 'Non siamo inquinatori di mestiere' - fernandella25 : RT @SergioCosta_min: Due anni fa incontrai comitati e cittadini di #Brescia che chiedevano attenzione in relazione alla #Caffaro. Abbiamo l… -