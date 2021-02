Australian Open, Fognini batte Caruso e scoppia la lite a fine gara (Di giovedì 11 febbraio 2021) Dopo un match bello e combattuto Fognini e Caruso hanno avuto un lungo battibecco a fine gara Matteo Berrettini e Fabio Fognini sono i due azzurri qualificati al terzo turno degli Australian Open 2021. Se il tennista romano ha superato agevolmente il talento ceco Tomas Machac in 4 set, Fabio Fognini ha battuto dopo un match cambattuto un altro italiano Salvatore Caruso in 5 set e quasi 4 ore di gioco. Ma a far discutere oltre alla vittoria nel derby azzurro è il lungo battibecco a fine partita tra i due. Fognini vs Caruso, prima la battaglia poi il litigio! ECCO COSA SI SONO DETTI…#EurosportTENNIS #AusOpen #AO2021 https://t.co/uvqGgpZED1— Eurosport IT ... Leggi su zon (Di giovedì 11 febbraio 2021) Dopo un match bello e combattutohanno avuto un lungo battibecco aMatteo Berrettini e Fabiosono i due azzurri qualificati al terzo turno degli2021. Se il tennista romano ha superato agevolmente il talento ceco Tomas Machac in 4 set, Fabioha battuto dopo un match cambattuto un altro italiano Salvatorein 5 set e quasi 4 ore di gioco. Ma a far discutere oltre alla vittoria nel derby azzurro è il lungo battibecco apartita tra i due.vs, prima la battaglia poi il litigio! ECCO COSA SI SONO DETTI…#EurosportTENNIS #Aus#AO2021 https://t.co/uvqGgpZED1— Eurosport IT ...

