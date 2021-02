Australian Open 2021, Matteo Berrettini e un calo di tensione da non avere con Khachanov. Fabio Fognini sempre più animale da quinto set (Di giovedì 11 febbraio 2021) Da nove a due in quattro giorni. La pattuglia azzurra all’Australian Open 2021 è stata decimata nel corso dei primi due turni del torneo, con i soli Matteo Berrettini e Fabio Fognini ad avere la possibilità di guadagnarsi la seconda settimana dello Slam. Dopo la ottima esperienza all’ATP Cup, i tennisti italiani più in alto nella classifica mondiale vogliono compiere più strada possibile e confermarsi come delle variabili impazzite per le fasi più avanzate del major oceanico. Cominciamo da Berrettini, colui che ha avuto una partita assai più leggera. Ben poco in discussione il verdetto della sfida con il qualificato Tomas Machac, seppur con qualche svista di troppo. Il tennista romano non è parso quello sfavillante visto durante il ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 febbraio 2021) Da nove a due in quattro giorni. La pattuglia azzurra all’è stata decimata nel corso dei primi due turni del torneo, con i soliadla possibilità di guadagnarsi la seconda settimana dello Slam. Dopo la ottima esperienza all’ATP Cup, i tennisti italiani più in alto nella classifica mondiale vogliono compiere più strada possibile e confermarsi come delle variabili impazzite per le fasi più avanzate del major oceanico. Cominciamo da, colui che ha avuto una partita assai più leggera. Ben poco in discussione il verdetto della sfida con il qualificato Tomas Machac, seppur con qualche svista di troppo. Il tennista romano non è parso quello sfavillante visto durante il ...

