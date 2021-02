Australian Open 2021 | Berrettini lascia un set per strada | ma la spunta con Machac

Leggi su sportface

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Matteoè il primo italiano del tabellone maschile ad approdare al terzo turno degli. Il romano si impone contro il giovane ceco Tomas, proveniente dalle qualificazioni e vincitore martedì del suo primo incontro in un main draw dello Slam.un set peril numero uno d’Italia, ma si impone in oltre 2 ore e mezza di gioco con il punteggio di 6-3 6-2 4-6 6-3. Al prossimo turno se la vedrà con Karen Khachanov. ECCO QUANDO SI GIOCHERA’-KHACHANOV LA CRONACA –parte con la solita grinta e spregiudicatezza, risultando aggressivo e prendendo più volte in controtempo un avversario che mai aveva affrontato prima. I primi due parziali vanno via piuttosto agevolmente per ...