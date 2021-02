Sci alpino, Sofia Goggia: “Tremendo non essere a Cortina. Mi ha chiamato anche Mattarella” (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Spesso una persona il proprio destino l’ha già scritto nella sua carta d’identità. Quando ti chiami Sofia Anna Vittoria, ovvero unisci, letteralmente, “saggezza” a “grazia”, mentre per il terzo nome ogni traduzione è superflua, dentro di te hai già qualcosa di diverso rispetto alle altre. Se poi a tutto questo unisci il cognome Goggia, si capisce benissimo di cosa, o meglio di chi, stiamo parlando e, soprattutto, che spesso la vittoria l’hai dentro di te. Prima ancora di metterti gli sci ai piedi, o far calare la visiera sul casco. Purtroppo, però, per la campionessa bergamasca, quest’anno di successi non ne arriveranno più. Scordiamoci la Sfera di Cristallo e, soprattutto, le medaglie dei Campionati Mondiali di Cortina d’Ampezzo. L’infortunio patito a Garmisch-Partenkirchen, così beffardo per come è avvenuto, era tutto ciò che la ... Leggi su oasport (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Spesso una persona il proprio destino l’ha già scritto nella sua carta d’identità. Quando ti chiamiAnna Vittoria, ovvero unisci, letteralmente, “saggezza” a “grazia”, mentre per il terzo nome ogni traduzione è superflua, dentro di te hai già qualcosa di diverso rispetto alle altre. Se poi a tutto questo unisci il cognome, si capisce benissimo di cosa, o meglio di chi, stiamo parlando e, soprattutto, che spesso la vittoria l’hai dentro di te. Prima ancora di metterti gli sci ai piedi, o far calare la visiera sul casco. Purtroppo, però, per la campionessa bergamasca, quest’anno di successi non ne arriveranno più. Scordiamoci la Sfera di Cristallo e, soprattutto, le medaglie dei Campionati Mondiali did’Ampezzo. L’infortunio patito a Garmisch-Partenkirchen, così beffardo per come è avvenuto, era tutto ciò che la ...

