Paris Hilton ricorda in lacrime gli abusi subiti: “Un incubo ricorrente” (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Paris Hilton ha deciso di testimoniare a una commissione del Senato dello Utah in difesa dei ragazzi detenuti in strutture di rieducazione, rievocando gli abusi subiti quando era una ragazzina. Dimitrios Kambouris/Getty Images“Per tutti i vent’anni che ho alle spalle sono stata perseguitata da un incubo ricorrente: due sconosciuti mi rapiscono nel mezzo della notte, mi spogliano e poi mi rinchiudono in un edificio”. Con queste parole Paris Hilton ha testimoniato in lacrime alla commissione Giustizia del Senato dello Utah gli abusi subiti ai tempi dell’istituto privato di riabilitazione Provo Canyon quando era appena un’adolescente. La celebre ereditiera ha raccontato la tragedia ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 10 febbraio 2021)ha deciso di testimoniare a una commissione del Senato dello Utah in difesa dei ragazzi detenuti in strutture di rieducazione, rievocando gliquando era una ragazzina. Dimitrios Kambouris/Getty Images“Per tutti i vent’anni che ho alle spalle sono stata perseguitata da un: due sconosciuti mi rapiscono nel mezzo della notte, mi spogliano e poi mi rinchiudono in un edificio”. Con queste paroleha testimoniato inalla commissione Giustizia del Senato dello Utah gliai tempi dell’istituto privato di riabilitazione Provo Canyon quando era appena un’adolescente. La celebre ereditiera ha raccontato la tragedia ...

