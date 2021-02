Paris Hilton in lacrime racconta gli abusi | “Spogliata e seviziata | un incubo”

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) La nota ereditiera americana,, è stata vittima die violenze. Il racconto dei dettagli davvero macabri ha sconvolto l’opinione pubblica. Si tratta di una delle storie che… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Rossella Boccanfuso su BlogLive.it.

L'amica della starha dato il suo appoggio #FreeBritney : " Non è giusto non avere il controllo della propria vita " ha detto. Miley Cyrus le ha invece reso omaggio durante la sua ...'Il mio nome è, sono una persona sopravvissuta all'abuso delle istituzioni e parlo oggi a difesa di centinaia di ragazzi detenuti in strutture di rieducazione sparsi negli Stati Uniti'. Con voce ...La nota ereditiera americana, Paris Hilton, è stata vittima di abusi e violenze. Il racconto dei dettagli davvero macabri ha sconvolto l'opinione pubblica ...Paris Hilton racconta l’esperienza traumatica vissuta all’istituto Provo Canyon. “Il mio nome è Paris Hilton, sono una persona sopravvissuta all’abuso delle istituzioni e parlo oggi a difesa di centin ...