Nintendo Switch Online: i quattro titoli NES/SNES di febbraio (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Un raggio di sole tra le nubi del 2021 di Nintendo: il servizio Switch Online riceve quattro giochi NES e SNES nel mese di febbraio Nel mare di dubbi sul 2021 della Grande N, a sorpresa abbiamo la rivelazione di quattro nuovi titoli per NES e SNES da aggiungere al catalogo di Nintendo Switch Online nel mese di febbraio. Si tratta, come dettato dal già ricco catalogo per NES, prevalentemente di giochi per SNES. Per la prima delle due console abbiamo Fire 'n Ice di Tecmo, mentre la seconda ci regala Psycho Dream (platformer di Telenet del 1992, finora esclusiva nipponica), Doomsday Warrior (beat-em-up, stesso anno, stessi autori) e Prehistorik Man

