LIVE Errani-Venus Williams 0-0, Australian Open in DIRETTA: si parte sulla John Cain Arena (Di mercoledì 10 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE SI parte! Venus Williams al servizio. 6.31 Le due stanno ultimando le fasi di riscaldamento. 6.30 Quattro i precedenti fra le due giocatrici: uno è stato giocato proprio su questo campo nel 2011, con vittoria della statunitense. Il bilancio è 3-1 per Venus Williams. 6.28 La giocatrice italiana a caccia della sua quinta volta al terzo turno nel Major Australiano. Il suo miglior piazzamento risale ad un quarto di finale del 2012. 6.24 Venus Williams è partita con un’uscita al secondo turno la scorsa settimana nel WTA Melbourne 2, mentre al primo round dello slam ha battuto 7-5 6-2 la veterana belga Kirsten Flipkens. 6.20 Errani ha cominciato con il piede giusto ... Leggi su oasport (Di mercoledì 10 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASIal servizio. 6.31 Le due stanno ultimando le fasi di riscaldamento. 6.30 Quattro i precedenti fra le due giocatrici: uno è stato giocato proprio su questo campo nel 2011, con vittoria della statunitense. Il bilancio è 3-1 per. 6.28 La giocatrice italiana a caccia della sua quinta volta al terzo turno nel Majoro. Il suo miglior piazzamento risale ad un quarto di finale del 2012. 6.24è partita con un’uscita al secondo turno la scorsa settimana nel WTA Melbourne 2, mentre al primo round dello slam ha battuto 7-5 6-2 la veterana belga Kirsten Flipkens. 6.20ha cominciato con il piede giusto ...

zazoomblog : LIVE Errani-Venus Williams Australian Open in DIRETTA: la romagnola cerca l’impresa. Si protrae l’attesa per l’iniz… - zazoomblog : LIVE Errani-Venus Williams Australian Open in DIRETTA: la romagnola cerca l’impresa. Si protrae l’attesa per l’iniz… - Eurosport_IT : Tocca a Stan Wawrinka ?????? A seguire sarà il turno delle nostre Sara Errani e Camila Giorgi ?????? ?? Segui LIVE:… - Eurosport_IT : V. Williams e Swiatek per le nostre Errani e Giorgi ?????? Un ?????? ?? da non perdere con anche Djokovic e Thiem in campo… - infoitsport : Australian Open: LIVE i risultati dei giocatori italiani impegnati nel Day 1. Bene Giorgi e Errani che elimina in r… -