LIVE Australian Open 2021, risultati 10 febbraio in DIRETTA: Sara Errani al 3° turno! Eliminata Camila Giorgi. Halep vince in rimonta, avanti Djokovic ed Osaka (Di mercoledì 10 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.00: Ha vinto Simona Halep, ma quanta fatica per la rumena. La numero due del mondo si è trovata sotto per 5-2 nel terzo set contro l’Australiana Alja Tomljanovic, ma è riuscita a rimontare, imponendosi per 4-6 6-4 7-5. Nel tabellone maschile successo in quattro set dello spagnolo Pablo Carreno Busta sul ceco Vesely. 11.30: Situazione interessante tra Kyrgios e Humbert nel tabellone maschile: 5-7 6-4 3-3 lo score, mentre al femminile Simona Halep è in difficoltà contro Alja Tomljanovic 4-6 4-6 4-5 lo score. 11.00: Facile vittoria di Naomi Osaka: la giapponese n.3 del mondo si è imposta con il punteggio di 6-2 6-3 in 1 ora e 3 minuti di gioco contro la francese Caroline Garcia (n.43 del mondo) e nel terzo turno se la vedrà ... Leggi su oasport (Di mercoledì 10 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.00: Ha vinto Simona, ma quanta fatica per la rumena. La numero due del mondo si è trovata sotto per 5-2 nel terzo set contro l’a Alja Tomljanovic, ma è riuscita are, imponendosi per 4-6 6-4 7-5. Nel tabellone maschile successo in quattro set dello spagnolo Pablo Carreno Busta sul ceco Vesely. 11.30: Situazione interessante tra Kyrgios e Humbert nel tabellone maschile: 5-7 6-4 3-3 lo score, mentre al femminile Simonaè in difficoltà contro Alja Tomljanovic 4-6 4-6 4-5 lo score. 11.00: Facile vittoria di Naomi: la giapponese n.3 del mondo si è imposta con il punteggio di 6-2 6-3 in 1 ora e 3 minuti di gioco contro la francese Caroline Garcia (n.43 del mondo) e nel terzo turno se la vedrà ...

