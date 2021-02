Juliano spiega perchè Dayane Mello dopo la morte di Lucas ha fatto bene a non lasciare il GF VIP 5 (Di mercoledì 10 febbraio 2021) In una lunga intervista per la rivista Chi, Juliano, il fratello di Dayane Mello, ricorda il grande amore della sua famiglia per Luca e parla anche della scelta di sua sorella di continuare a restare nella casa del Grande Fratello VIP 5. Un consiglio che è arrivato da parte di tutta la famiglia visto che il funerale di Lucas si è celebrato praticamente poche ore dopo la sua morte e Dayane, se anche avesse preso un volo ( trovando il modo di partire, vista la difficile situazione nella quale viviamo) non avrebbe comunque fatto in tempo ad arrivare. Per questo Juliano e suo padre le hanno detto di restare in Italia, avrebbero condiviso con lei ogni attimo di questo grande dolore. E infatti Dayane ha avuto modo di ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 10 febbraio 2021) In una lunga intervista per la rivista Chi,, il fratello di, ricorda il grande amore della sua famiglia per Luca e parla anche della scelta di sua sorella di continuare a restare nella casa del Grande Fratello VIP 5. Un consiglio che è arrivato da parte di tutta la famiglia visto che il funerale disi è celebrato praticamente poche orela sua, se anche avesse preso un volo ( trovando il modo di partire, vista la difficile situazione nella quale viviamo) non avrebbe comunquein tempo ad arrivare. Per questoe suo padre le hanno detto di restare in Italia, avrebbero condiviso con lei ogni attimo di questo grande dolore. E infattiha avuto modo di ...

