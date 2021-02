Ibrahimovic a Sanremo: il Milan non teme distrazioni | Serie A News (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Zlatan Ibrahimovic parteciperà come ospite fisso al Festival di Sanremo dal 2 al 6 marzo. Amadeus freme. Va definito il calendario allenamenti con il Milan Ibrahimovic a Sanremo: il Milan non teme distrazioni Serie A News Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Zlatanparteciperà come ospite fisso al Festival didal 2 al 6 marzo. Amadeus freme. Va definito il calendario allenamenti con il: ilnonPianeta

PianetaMilan : .@Ibra_official a @SanremoRai: il @acmilan non teme distrazioni | @SerieA #News - #Calcio #SerieA #SerieATIM… - sportli26181512 : La Gazzetta apre con Ibra al Festival: 'A Sanremo per un altro record': C'è spazio anche per la partecipazione al F… - MilanWorldForum : Ibra a Sanremo: il Milan non teme distrazioni. Ma... -) - sportli26181512 : Ibra pronto per il Festival: 'Un altro record'. E il Milan teme distrazioni: Ibra pronto per il Festival: 'Un altro… - Gazzetta_it : #Ibrahimovic pronto per #Sanremo: 'Un altro record'. E il #Milan teme distrazioni -