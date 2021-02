Highlights e gol Siviglia-Barcellona 2-0, semifinale andata Coppa del Re 2020/2021 (VIDEO) (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Gli Highlights e i gol di Siviglia-Barcellona 2-0, semifinale d’andata della Coppa del Re 2020/2021. Vittoria pesante per gli andalusi, che superano i blaugrana e ora puntano la qualificazione all’atto conclusivo del torneo. A sbloccare il risultato è Kounde al 25?, il Barcellona prova a rientrare in partita ma nel finale arriva invece il raddoppio del grande ex Ivan Rakitic a complicare notevolmente i piani di Messi e compagni in vista del ritorno del Camp Nou. LA CRONACA DEL MATCH SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Glie i gol di2-0,d’delladel Re. Vittoria pesante per gli andalusi, che superano i blaugrana e ora puntano la qualificazione all’atto conclusivo del torneo. A sbloccare il risultato è Kounde al 25?, ilprova a rientrare in partita ma nel finale arriva invece il raddoppio del grande ex Ivan Rakitic a complicare notevolmente i piani di Messi e compagni in vista del ritorno del Camp Nou. LA CRONACA DEL MATCH SportFace.

