Giornata delle Foibe 2021, Mattarella: «Una sciagura nazionale sottovalutata» (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Giornata delle Foibe 2021 – Martedì 10 febbraio. Si chiamano Foibe quelle cavità naturali, profonde anche centinaia di metri, che si trovano nella regione del Carso, a cavallo tra il Friuli-Venezia Giulia e le odierne Slovenia e Croazia. Subito dopo il crollo del regime fascista nel 1943 lì sono stati compiuti massacri contro la popolazione italiana per mano dei sostenitori comunisti iugoslavi del maresciallo Tito. Secondo quei partigiani tutti gli italiani erano fascisti o comunque contrari al regime comunista. Per questo motivo tanti nostri connazionali sono stati torturati e gettati sotto terra con indicibile brutalità. Tale dramma non finì con la fine della guerra, ma solo con il trattato di pace di Parigi, firmato il 10 febbraio 1947. Nel giorno del Ricordo delle ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 10 febbraio 2021)– Martedì 10 febbraio. Si chiamanoquelle cavità naturali, profonde anche centinaia di metri, che si trovano nella regione del Carso, a cavallo tra il Friuli-Venezia Giulia e le odierne Slovenia e Croazia. Subito dopo il crollo del regime fascista nel 1943 lì sono stati compiuti massacri contro la popolazione italiana per mano dei sostenitori comunisti iugoslavi del maresciallo Tito. Secondo quei partigiani tutti gli italiani erano fascisti o comunque contrari al regime comunista. Per questo motivo tanti nostri connazionali sono stati torturati e gettati sotto terra con indicibile brutalità. Tale dramma non finì con la fine della guerra, ma solo con il trattato di pace di Parigi, firmato il 10 febbraio 1947. Nel giorno del Ricordo...

tuttosport : Strage dell'#Heysel, istituita la giornata in memoria delle vittime - Radio3tweet : Ad un anno dall'incarcerazione di #PatrickZaki, in Egitto, una giornata dedicata ai racconti delle lotte per i diri… - zaiapresidente : ???? Anche quest’anno, la GRF21 - 21° Giornata di Raccolta del Farmaco, si fa. Dura una settimana, da oggi al 15 febb… - Ronnie09522647 : RT @MaccariFranco1: #SiDiceChe... Buona giornata amici e colleghi della @poliziadistato. #10febbraio #giornodelricordo Onore ai Martiri de… - mediainaf : RT @FDscienzaVerona: Anche #FDSV21 celebrerà la Giornata Mondiale delle Donne e Ragazze nella Scienza ?????????????? in vista di #RiEvoluzione ev… -