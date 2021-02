Dayane Mello e Giulia Salemi: urla col megafono contro di loro – le gieffine rispondono (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Fra urla col megafono e striscioni volanti, mai come quest’anno il giardino del Grande Fratello Vip è stato così movimentato, nel bene e nel male. Oggi, infatti, qualcuno è andato a gridare col megafono frasi contro Dayane Mello e Giulia Salemi che, trovandosi entrambe in veranda a fumare, hanno sentito e risposto. Giulia Salemi che si è beccata un “Giulia sei falsa! Stefania stai attenta a Giulia” ha risposto con un’alzata di spalle ed un sonoro “Se va beh“; mentre Dayane Mello a cui è stato urlato “Stai zitta” ha replicato con “Sto zitta se voglio“, da vera sassy queen. Ecco i video: Fuori urlano: “Stefania, attenta ... Leggi su biccy (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Fracole striscioni volanti, mai come quest’anno il giardino del Grande Fratello Vip è stato così movimentato, nel bene e nel male. Oggi, infatti, qualcuno è andato a gridare colfrasiche, trovandosi entrambe in veranda a fumare, hanno sentito e risposto.che si è beccata un “sei falsa! Stefania stai attenta a” ha risposto con un’alzata di spalle ed un sonoro “Se va beh“; mentrea cui è statoto “Stai zitta” ha replicato con “Sto zitta se voglio“, da vera sassy queen. Ecco i video: Fuorino: “Stefania, attenta ...

fanpage : Una bellissima sorpresa per Dayane, il fratello Juliano la conforta in collegamento al #Gfvip - GrandeFratello : Dayane Mello è uscita momentaneamente dalla Casa di “Grande Fratello Vip” per motivi familiari. #GFVIP - GrandeFratello : Le bellissime parole di Dayane ?? #GFVIP - pazzaidea271 : @Dayane_mello_ Giuro mi state confondendo ???? - Ros_Mello_ : RT @rosmellomood: Dayane abbraccia Rosa e guardate mobile alto subito va via. Che c'è paura di Dayane? ?? #rosmello -