Covid, Crisanti: “Riusciremo a stare più tranquilli con Rt inferiore a 1” (Di mercoledì 10 febbraio 2021) ROMA – “Riusciremo a stare più tranquilli quando avremo un RT significativamente inferiore a 1, con un’immunità di comunità ampia che significa che i vaccini ci proteggono anche dalla trasmissione del virus, e avremo una capacità di tracciamento adeguata. Fino a quel momento, che mi sembra sia ancora lontano nel tempo, non possiamo toglierci le mascherine, né rinunciare al distanziamento e a tutte le misure di precauzione più stringenti”. Lo ha detto Andrea Crisanti, direttore del dipartimento di microbiologia dell’Università di Padova, ospite a ‘Timeline’ su Skytg24. Leggi su dire (Di mercoledì 10 febbraio 2021) ROMA – “Riusciremo a stare più tranquilli quando avremo un RT significativamente inferiore a 1, con un’immunità di comunità ampia che significa che i vaccini ci proteggono anche dalla trasmissione del virus, e avremo una capacità di tracciamento adeguata. Fino a quel momento, che mi sembra sia ancora lontano nel tempo, non possiamo toglierci le mascherine, né rinunciare al distanziamento e a tutte le misure di precauzione più stringenti”. Lo ha detto Andrea Crisanti, direttore del dipartimento di microbiologia dell’Università di Padova, ospite a ‘Timeline’ su Skytg24.

petergomezblog : Covid, Andrea Crisanti: “Anni per arrivare all’immunità di gregge nel mondo. Mascherine Fpp2 obbligatorie sui mezzi… - AlbertoPM83 : RT @AlbertoPM83: @IlPrimatoN Ma #Crisanti dice sempre il contrario di tutto perchè nessuno lo caga. Davvero qualcuno lo considera ancora? T… - Profilo3Marco : RT @Cartabiancarai3: #Crisanti: 'Sulla base dei risultati, i monoclonali non funzionano nei casi avanzati di Covid, hanno un effetto positi… - AlbertoPM83 : @IlPrimatoN Ma #Crisanti dice sempre il contrario di tutto perchè nessuno lo caga. Davvero qualcuno lo considera an… - Giornaleditalia : Covid Monoclonali, Crisanti denuncia: 'Non funziona per i casi gravi. Soldi buttati via' -