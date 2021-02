Coronavirus in Toscana: 16 morti, oggi 10 febbraio. E 671 positivi (140mila da inizio pandemia) (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Sono 16 i morti per Coronavirus di oggi, 10 febbraio, in Toscana. Si tratta di 10 donne e 6 uomini con età media di 84 anni. I nuovi positivi sono invece 671, con età media di 44 anni (il 18% ha meno di 20 anni, il 22% tra 20 e 39 anni, il 34% tra 40 e 59 anni, il 18% tra 60 e 79 anni, l’8% ha 80 anni o più). Salgono quindi a 140.265 i contagiati da inizio pandemia. I vaccinati sono oltre 160 mila, esattamente 160.542 Leggi su firenzepost (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Sono 16 iperdi, 10, in. Si tratta di 10 donne e 6 uomini con età media di 84 anni. I nuovisono invece 671, con età media di 44 anni (il 18% ha meno di 20 anni, il 22% tra 20 e 39 anni, il 34% tra 40 e 59 anni, il 18% tra 60 e 79 anni, l’8% ha 80 anni o più). Salgono quindi a 140.265 i contagiati da. I vaccinati sono oltre 160 mila, esattamente 160.542

regionetoscana : #covid19 Dati in #Toscana, #10febbraio ?? 671 nuovi casi ?? 20046 tamponi eseguiti ?? 815 ricoverati (+1 da ieri)… - LIDAMUGNAI : RT @regionetoscana: #covid19 Dati in #Toscana, #10febbraio ?? 671 nuovi casi ?? 20046 tamponi eseguiti ?? 815 ricoverati (+1 da ieri) ?? 11… - infoitsalute : Coronavirus: 671 nuovi casi in Toscana, 10.923 i positivi (+182), 115 in TI (+2), 16 deceduti (1 a Siena) - infoitsalute : Coronavirus: 75 positivi tra Livorno e provincia, 671 in Toscana. Il bollettino di mercoledì 10 febbraio - infoitsalute : Coronavirus in Toscana: 671 nuovi casi e 16 morti. Effettuate complessivamente 160.542 vaccinazioni -… -