Continua il processo di impeachment di Trump, cosa succederà? (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Continua il processo di impeachment di Donald Trump, accusato di aver incitato i manifestanti all’assalto al Congresso di Capitol Hill il 6 gennaio. Il Senato degli Usa ha riconosciuto costituzionale l’impeachment ed ha votato a favore con 56 voti contro 44. La difesa di Trump insiste sulla procedura e dichiara che egli non essendo più presidente non può affrontare un processo. Squalifica di Trump alle prossime elezioni del 2024 Il processo di impeachment per Trump se viene condannato potrebbe portare alla totale squalifica nei confronti di qualsiasi ruolo che sia d’onore, d’ufficio e non potrebbe concorrere alle prossime elezioni del 2024. Potrebbe risultare il proibitivo alle primarie del ... Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 10 febbraio 2021)ildidi Donald, accusato di aver incitato i manifestanti all’assalto al Congresso di Capitol Hill il 6 gennaio. Il Senato degli Usa ha riconosciuto costituzionale l’ed ha votato a favore con 56 voti contro 44. La difesa diinsiste sulla procedura e dichiara che egli non essendo più presidente non può affrontare un. Squalifica dialle prossime elezioni del 2024 Ildiperse viene condannato potrebbe portare alla totale squalifica nei confronti di qualsiasi ruolo che sia d’onore, d’ufficio e non potrebbe concorrere alle prossime elezioni del 2024. Potrebbe risultare il proibitivo alle primarie del ...

