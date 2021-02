Cina, prezzi produzione positivi. Prima volta in un anno (Di mercoledì 10 febbraio 2021) (Teleborsa) – Nel mese di gennaio, l’inflazione della Cina misurata dall’indice dei prezzi al consumo è scesa dello 0,3% su base annua, in rallentamento rispetto al +0,2% registrato nel mese precedente. Il dato risulta anche peggiore delle aspettative degli analisti che avevano previsto un dato invariato. In linea con le stime, invece, il tasso di inflazione misurato dall’indice dei prezzi alla produzione: salito su base annua dello 0,3%, riportando una variazione positiva per la Prima volta in 12 mesi. A dicembre i prezzi di fabbrica erano scesi dello 0,4%. I prezzi alla produzione cinese hanno iniziato a diminuire un anno fa, quando la pandemia di coronavirus ha devastato Prima ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 10 febbraio 2021) (Teleborsa) – Nel mese di gennaio, l’inflazione dellamisurata dall’indice deial consumo è scesa dello 0,3% su base annua, in rallentamento rispetto al +0,2% registrato nel mese precedente. Il dato risulta anche peggiore delle aspettative degli analisti che avevano previsto un dato invariato. In linea con le stime, invece, il tasso di inflazione misurato dall’indice deialla: salito su base annua dello 0,3%, riportando una variazione positiva per lain 12 mesi. A dicembre idi fabbrica erano scesi dello 0,4%. Iallacinese hiniziato a diminuire unfa, quando la pandemia di coronavirus ha devastato...

MondoMercati : Riparte l’inflazione in Cina, prezzi alla produzione +0,3% a gennaio - Valori_it : Pechino tiene per il bavero la gran parte dei colossi dell’hi-tech. Così i prezzi salgono e ogni scusa è buona per… - AlbertodaSomma : RT @AngeloCiocca: #Arcuri ?? E chi lo ferma! Non bastavano i ritardi sulle vaccinazioni, il piano nazionale quasi inesistente, le siringhe… - mazzanti_giu : RT @AngeloCiocca: #Arcuri ?? E chi lo ferma! Non bastavano i ritardi sulle vaccinazioni, il piano nazionale quasi inesistente, le siringhe… - Diego_Bruno80 : RT @AngeloCiocca: #Arcuri ?? E chi lo ferma! Non bastavano i ritardi sulle vaccinazioni, il piano nazionale quasi inesistente, le siringhe… -