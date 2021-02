Carlo, nipote di Bud Spencer e campione di MMA: picchia più del nonno (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Carlo Pedersoli, chiamato come il nonno, non ha provato una carriera nel mondo del cinema, tuttavia qualcosa da Bud l’ha ripreso C. Pedersoli (Instagram)Bud Spencer, pseudonimo di Carlo Pedersoli, è un famosissimo attore, produttore e sportivo italiano. La sua carriera inizia attraverso lo sport. Da giovane infatti era un nuotatore professionista e lo tesserò la S.S. Lazio nuoto. Entrò nella storia per essere stato il primo italiano a scendere sotto la barriera del minuto nei cento metri stile libero. Durante i tanti anni di attività riuscì a vincere diverse medaglie d’oro ai giochi europei, senza riuscire però a centrare una medaglia importante alle olimpiadi. Nel 1967 gli venne offerto il suo primo ruolo davanti le telecamere, dopo un tentennamento iniziale decise di accettare. Dopo una serie di ... Leggi su kronic (Di mercoledì 10 febbraio 2021)Pedersoli, chiamato come il, non ha provato una carriera nel mondo del cinema, tuttavia qualcosa da Bud l’ha ripreso C. Pedersoli (Instagram)Bud, pseudonimo diPedersoli, è un famosissimo attore, produttore e sportivo italiano. La sua carriera inizia attraverso lo sport. Da giovane infatti era un nuotatore professionista e lo tesserò la S.S. Lazio nuoto. Entrò nella storia per essere stato il primo italiano a scendere sotto la barriera del minuto nei cento metri stile libero. Durante i tanti anni di attività riuscì a vincere diverse medaglie d’oro ai giochi europei, senza riuscire però a centrare una medaglia importante alle olimpiadi. Nel 1967 gli venne offerto il suo primo ruolo davanti le telecamere, dopo un tentennamento iniziale decise di accettare. Dopo una serie di ...

