Bloodstained: Ritual of the Night incontra Castlevania in un riferimento nascosto dal Konami Code (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Bloodstained: Ritual of the Night ha ricevuto una serie di supporto post-lancio da quando è stato pubblicato nel 2019. L'aggiornamento più recente ha portato ad un crossover con Kingdom: Two Crowns insieme alla modalità Classica, quest'ultima caratterizzata da un'estetica da retrogaming a 8 bit. E a quanto pare il gioco nasconde qualcos'altro. Inserendo nel menu di gioco il famoso Konami Code, si garantisce l'accesso alla nuova "modalità 1986" di Bloodstained, un riferimento all'anno di lancio originale di Castlevania. Una volta fatto, la modalità 1986 appare sullo schermo, dando anche a Miriam un nuovo vestito. La modalità 1986 è la più vicina che Bloodstained può offrire per i fan di Castlevania senza incorrere in ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 10 febbraio 2021)of theha ricevuto una serie di supporto post-lancio da quando è stato pubblicato nel 2019. L'aggiornamento più recente ha portato ad un crossover con Kingdom: Two Crowns insieme alla modalità Classica, quest'ultima caratterizzata da un'estetica da retrogaming a 8 bit. E a quanto pare il gioco nasconde qualcos'altro. Inserendo nel menu di gioco il famoso, si garantisce l'accesso alla nuova "modalità 1986" di, unall'anno di lancio originale di. Una volta fatto, la modalità 1986 appare sullo schermo, dando anche a Miriam un nuovo vestito. La modalità 1986 è la più vicina chepuò offrire per i fan disenza incorrere in ...

Eurogamer_it : #BloodstainedRitualOfTheNight incontra #Castlevania grazie ad un riferimento nascosto dal #KonamiCode. - AkibaGamers : Nella nuova Modalità Classica di #Bloodstained Ritual of the Night, inserendo il #KONAMI Code, sarà possibile sbloc… - GamingTalker : Bloodstained Ritual of the Night nasconde una estrema modalità 1986, come sbloccarla - tech_gamingit : Bloodstained Ritual of the Night: Come attivare la modalità segreta - oOShinobi777Oo : Bloodstained Ritual of the Night: Come attivare la modalità segreta -