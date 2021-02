Attraversa i binari | travolta dal treno | ragazza 23enne muore sul colpo

Gazzettino : Attraversa i binari e viene travolta: 23enne morta sul colpo, gli agenti: «Tragico gesto volontario» -

Ultime Notizie dalla rete : Attraversa binari

Il Gazzettino

E' stata investita dal treno oggi a Mogliano una ragazza vicentina di 23 anni, C. D., residente ad Arzignano (Vicenza) : attraversava iall'altezza di via Oberdan a circa 500 metri dalla stazione di Mogliano Veneto sul binario 1 in direzione Venezia. Non è chiara la dinamica dei fatti anche se gli inquirenti parlano di gesto ...MOGLIANO - E' stata investita dal treno oggi a Mogliano una ragazza vicentina di 23 anni, C. D., residente ad Arzignano : attraversava iall'altezza di via Oberdan a circa 500 metri dalla stazione di Mogliano Veneto sul binario 1 in direzione Venezia. Non è chiara la dinamica dei fatti anche se gli inquirenti parlano di gesto ...E' stata investita dal treno oggi a Mogliano una ragazza vicentina di 23 anni, C. D., residente ad Arzignano (Vicenza): attraversava i binari all'altezza di via Oberdan a circa 500 ...Venerdì in Provincia sindaci e Arst riuniti per fare rete e allungare l’itinerario di 600 chilometri SASSARI. Il Trenino verde con il suo carico di turisti potrebbe sferragliare in un futuro non tropp ...