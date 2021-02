Anas - A Cortina parte il progetto Smart Road - VIDEO (Di mercoledì 10 febbraio 2021) In occasione dei Mondiali di sci di Cortina 2021, l'Anas ha avviato un progetto sperimentale che intende realizzare 3.000 km di strade intelligenti in tutta Italia grazie all'utilizzo di infrastrutture connesse. L'iniziativa, denominata Smart Road, prevede investimenti di circa 1 miliardo di euro, supportati anche da finanziamenti europei. Il primo segmento, lungo 80 km, è stato realizzato sul tratto bellunese della SS51 di Alemagna. 250 milioni per partire. Con il collocamento di fondi per circa 27 milioni, la statale che collega le province di Bolzano e Treviso diventa così la prima strada in Italia ad essere stata attrezzata con tecnologie che consentiranno lo scambio di informazioni infrastruttura-utenti" e il dialogo fra essi, ha detto Claudio Andrea Gemme, presidente di Anas. Il ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 10 febbraio 2021) In occasione dei Mondiali di sci di2021, l'ha avviato unsperimentale che intende realizzare 3.000 km di strade intelligenti in tutta Italia grazie all'utilizzo di infrastrutture connesse. L'iniziativa, denominata, prevede investimenti di circa 1 miliardo di euro, supportati anche da finanziamenti europei. Il primo segmento, lungo 80 km, è stato realizzato sul tratto bellunese della SS51 di Alemagna. 250 milioni per partire. Con il collocamento di fondi per circa 27 milioni, la statale che collega le province di Bolzano e Treviso diventa così la prima strada in Italia ad essere stata attrezzata con tecnologie che consentiranno lo scambio di informazioni infrastruttura-utenti" e il dialogo fra essi, ha detto Claudio Andrea Gemme, presidente di. Il ...

