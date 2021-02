'Agnelli pericoloso per il calcio futuro' (Di mercoledì 10 febbraio 2021) PARIGI (Francia) - Il quotidiano francese L'Équipe si scaglia contro il presidente della Juventus Andrea Agnelli , descritto come l'emblema di una " dittatura dei grandi club , della loro avidità e ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 10 febbraio 2021) PARIGI (Francia) - Il quotidiano francese L'Équipe si scaglia contro il presidente della Juventus Andrea, descritto come l'emblema di una " dittatura dei grandi club , della loro avidità e ...

TuttoMercatoWeb : L'Equipe attacca Andrea Agnelli: 'È pericoloso che sia lui a disegnare il calcio di domani' - CorSport : '#Agnelli pericoloso per il calcio futuro' ?? - GIANNIBRA : RT @RiccardoDanna1: L'#Equipe attacca Andrea #Agnelli: 'È pericoloso per il mondo del calcio ed è pericoloso che sia lui a disegnare il cal… - iLikeSteGH : RT @FabRavezzani: @Bett_Calcaterra @sciabadabada @AleAntinelli A me pare molto più banale. È volato qualche insulto come può succedere dura… - sergiogali5 : RT @RiccardoDanna1: L'#Equipe attacca Andrea #Agnelli: 'È pericoloso per il mondo del calcio ed è pericoloso che sia lui a disegnare il cal… -