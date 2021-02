Viabilità Roma Regione Lazio del 09-02-2021 ore 15:30 (Di martedì 9 febbraio 2021) Viabilità 9 FEBBRAIO 2021 ORE 15:20 FLAVIA DONDOLINI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI AD NUOVO APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO CON L’ALLERTA METEO DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE A PARTIRE DALLA MATTINATA DI OGGI E PER LE SUCCESSIVE 18-24ORE E’ PREVISTA ALLERTA GIALLA IN TUTTA LA Regione CON PRECIPITAZIONI SPARSE CON FORTI RAFFICHE DI VENTO VI INVITIAMO A PRESTARE ATTENZIONE, IN PARTICOLARE SULLA DIRAMAZIONE Roma NORD DOVE SEGNALIAMO PIOGGIA TRA IL BIVIO CON LA A1 FIRENZE Roma E IL RACCORDO ANULARE PASSIAMO ALLA VIABILITA’ SUL RACCORDO ANULARE SI RALLENTA IN ESTERNA TRA LAURENTINA E TUSCOLANA IN INTERNA SI SEGNALANO RALLENTAMENTI TRA IL NODO CON LA A24 Roma TERAMO E LA DIRAMAZIONE Roma ... Leggi su romadailynews (Di martedì 9 febbraio 2021)9 FEBBRAIOORE 15:20 FLAVIA DONDOLINI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI AD NUOVO APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON L’ALLERTA METEO DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE A PARTIRE DALLA MATTINATA DI OGGI E PER LE SUCCESSIVE 18-24ORE E’ PREVISTA ALLERTA GIALLA IN TUTTA LACON PRECIPITAZIONI SPARSE CON FORTI RAFFICHE DI VENTO VI INVITIAMO A PRESTARE ATTENZIONE, IN PARTICOLARE SULLA DIRAMAZIONENORD DOVE SEGNALIAMO PIOGGIA TRA IL BIVIO CON LA A1 FIRENZEE IL RACCORDO ANULARE PASSIAMO ALLA VIABILITA’ SUL RACCORDO ANULARE SI RALLENTA IN ESTERNA TRA LAURENTINA E TUSCOLANA IN INTERNA SI SEGNALANO RALLENTAMENTI TRA IL NODO CON LA A24TERAMO E LA DIRAMAZIONE...

... per questo si è dato avvio ad una nuova regolamentazione dei lavori sulla via Roma solo in orario notturno al fine di mitigare i disagi dei cittadini N. 150 Ordinanze modifica viabilità anno 2020 N. ...

...tra Viale Isacco Newton e via del Cappellaccio in direzione Eur a San Giovanni cambia la viabilità ...code anche in viale Castrense per i dettagli di quel le altre notizie potete consultare il sito Roma ...

