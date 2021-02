(Di martedì 9 febbraio 2021)1-3. Al Paolo Mazza di Ferrara ilsupera 3 a 1 lanella gara valida per la 22° giornata di Serie B. A sbloccare il match è Butic, poi i padroni di casa pareggiano con Paloschi, ma poi Ciurria riporta in vantaggio ile al 91? Zammarini chiude definitivamente la gara. Cos’è successo nel primo tempo? Marino propone dal primo minuto Luca Moro accanto a Paloschi. In mezzo al campo spazio Salvatore Esposito, Segre e Mora mentre sulle corsie esterne agiranno Dickmann e Strefezza. In difesa Vicari, Sernicola e Tomovic. Tesser fa riposare Musiolik e Morra e manda in campo Biondi dal primo minuto allele della coppia Butic-Ciurria. A centrocampo Magnino, Rossetti e Misuraca, mentre in difesa confermati i centrali Vogliacco e Camporese e gli ...

MoliPietro : SPAL-Pordenone 1-3: gli ospiti stendono i biancazzurri - ResultadosND : Spal (Paloschi 41') 1-3 #Pordenone (Butic 32'/ Ciurria 55'/ Zammarini 90+1') #SerieB ???? - psb_original : SPAL-Pordenone, le pagelle: Ciurria e Butic da incorniciare, male Vicari. Paloschi timbra #SerieB - messveneto : Butic, Ciurria e Zammarini-gol: il Pordenone cala il tris a Ferrara: Grande prova dei neroverdi che vincono sul cam… - estensecom : Disastro #Spal al ‘Mazza’. Il #Pordenone vince con merito -

Ultime Notizie dalla rete : SPAL Pordenone

Sempre in zona playoff, cade lain casa contro il: il 3 - 1 degli uomini di Tesser rilancia i friulani al nono posto, a quota 32. Stessi punti del Lecce, che come il Pisa spreca l'...Occasione sprecata invece per la Salernitana (2 - 2 in rimonta a Pisa) e per il Cittadella (1 - 1 in casa con il Cosenza), mentre laperde il match casalingo col(1 - 3). Successo ...Pareggi per Salernitana (2-2 a Pisa), Cittadella (1-1 col Cosenza) e Lecce (2-2 col Brescia), Spal ko 3-1 col Pordenone. EMPOLI-PESCARA 2-2 Regala più di una sorpresa il testacoda tra Empoli e Pescara ...Fuori dalle mura amiche, invece, hanno trovato il successo Monza e Pordenone, ribaltando le sorti della classifica ... Anche i friulani sono riusciti ad espugnare il Paolo Mazza, battendo la Spal per ...