Sei categorie nel nuovo piano vaccini. Priorità ai soggetti più vulnerabili (Di martedì 9 febbraio 2021) La Priorità va data ai malati con patologie valutate molto critiche e che il Covid potrebbe peggiorare in modo serio, a prescindere dall'età Leggi su tg.la7 (Di martedì 9 febbraio 2021) Lava data ai malati con patologie valutate molto critiche e che il Covid potrebbe peggiorare in modo serio, a prescindere dall'età

RaiNews : I primi a essere vaccinati nella seconda fase saranno soggetti vulnerabili: oncologici, down, con malattie respirat… - Cristin97215062 : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, vaccinazione alla fase 2: sei le categorie interessate #coronavirus - il_piccolo : Piano vaccini, il governo individua le sei categorie cui verrà data la priorità - c7f15b9fc76c4c4 : @ComeUnaCarezza Di qualcuna delle categorie da te menzionate ti sei almeno ricreduta ? Auguri per tutto. - Marilenapas : RT @RaiNews: I primi a essere vaccinati nella seconda fase saranno soggetti vulnerabili: oncologici, down, con malattie respiratorie, patol… -