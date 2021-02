Raggi: in ex periferie abusive 10 mln per strade, luci e fogne (Di martedì 9 febbraio 2021) Roma – “A Roma ci sono molte aree abitate nate tantissimi anni fa in modo abusivo, in zone di periferia. Per decenni sono state lasciate senza strade, impianti fognari o di illuminazione. Alcune di esse ne sono ancora sprovviste. Per questo abbiamo approvato un atto di Giunta che consente di avviare opere pubbliche per 10 milioni di euro nei quartieri ex abusivi. Migliaia di cittadini delle periferie potranno avere finalmente strade, fogne, luci”. Cosi’ la sindaca di Roma, Virginia Raggi, su Facebook. “Dopo un lavoro lungo e faticoso siamo riusciti a sbloccare i fondi per eseguire tutti questi lavori a carico delle Acru, le Associazioni consortili di recupero urbano nate circa quarant’anni fa- spiega Raggi- i consorzi gestiscono, per conto del Comune di Roma, i ... Leggi su romadailynews (Di martedì 9 febbraio 2021) Roma – “A Roma ci sono molte aree abitate nate tantissimi anni fa in modo abusivo, in zone di periferia. Per decenni sono state lasciate senza, impianti fognari o di illuminazione. Alcune di esse ne sono ancora sprovviste. Per questo abbiamo approvato un atto di Giunta che consente di avviare opere pubbliche per 10 milioni di euro nei quartieri ex abusivi. Migliaia di cittadini dellepotranno avere finalmente”. Cosi’ la sindaca di Roma, Virginia, su Facebook. “Dopo un lavoro lungo e faticoso siamo riusciti a sbloccare i fondi per eseguire tutti questi lavori a carico delle Acru, le Associazioni consortili di recupero urbano nate circa quarant’anni fa- spiega- i consorzi gestiscono, per conto del Comune di Roma, i ...

